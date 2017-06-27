Український посол намагається відмовити менеджера гурту Scooter від виступу музикантів в окупованому Криму
Посол України в Німеччині проведе зустріч із менеджером музикантів.
Посол України в Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник намагається відмовити менеджера німецького гурту Scooter від виступу музикантів у тимчасово окупованому Криму.
По це посол України у Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.
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"Сьогодні - особливо делікатна дипломатична місія у Гамбургу: зустріч з менеджером гурту Scooter, щоб відмовити від авантюри в Криму", - повідомив Мельник.
Як повідомляв УНІАН, російський адвокат Марк Фейгін у Twitter написав, що цього літа німецький гурт Scooter виступить в окупованому Росією Криму й опублікував фото афіші. З афіші видно, що Scooter даватиме концерт 4 серпня у Балаклаві.
Пізніше у німецьких ЗМІ виник скандал навколо анонсованого концерту Scooter в окупованому Криму.