Український посол намагається відмовити менеджера гурту Scooter від виступу музикантів в окупованому Криму

Посол України в Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник намагається відмовити менеджера німецького гурту Scooter від виступу музикантів у тимчасово окупованому Криму.

По це посол України у Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.

Читайте такожОдин з учасників Atlas Weekend виступав у Криму

"Сьогодні - особливо делікатна дипломатична місія у Гамбургу: зустріч з менеджером гурту Scooter, щоб відмовити від авантюри в Криму", - повідомив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, російський адвокат Марк Фейгін у Twitter написав, що цього літа німецький гурт Scooter виступить в окупованому Росією Криму й опублікував фото афіші. З афіші видно, що Scooter даватиме концерт 4 серпня у Балаклаві.

Пізніше у німецьких ЗМІ виник скандал навколо анонсованого концерту Scooter в окупованому Криму.