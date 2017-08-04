Тоня Матвієнко та гурт "Гайдамаки" презентували кліп в аеропорту "Бориспіль" (відео)

У столичному аеропорту «Бориспіль» відбулась презентація кліпу співачки Тоні Матвієнко та гурту «Гайдамаки» на пісню «Ой, у лузі червона калина».

В якості відео використані кадри з нового фільму режисера Зази Буадзе «Червоний», прем'єра якого відбудеться на день Незалежності України. Пісня українських музикантів буде звучати у фіналі картини.

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Фільм «Червоний» знятий за романом і сценарієм письменника Андрія Кокотюхи. В центрі історії - доля воїна УПА Данила Червоного, який у 1947 році потрапляє в один з сталінських таборів і піднімає там повстання. Головну роль зіграв львівський актор Микола Береза.

«Я щасливий, що був запрошений в команду „Червоного“. Для мене ця картина стала знаковою. Вона про те, що відбувається з нами сьогодні. Тому що, на жаль, ми досі перебуваємо в стані війни і боремося за свободу своєї країни», - зізнався «Фактам» Заза Буадзе.