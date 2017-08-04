До Житомира з європейського турне повернулися вихованці Житомирського академічного ансамблю "Сонечко"

До Житомира цього тижня з європейського турне повернулися вихованці Житомирського академічного ансамблю «Сонечко».

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 40 вихованців ансамблю з 5 по 31 липня під час участі у різноманітних міжнародних фестивалях дали 5 концертів у Польщі, 13 – в Італії та 4 – у Румунії.

«Не вперше житомирське «Сонечко» зустрічають європейські глядачі тривалими оплесками. Але цього разу люди, не лише оплесками, стоячи, дякували «Сонечку» за їхнє мистецтво», - розповіла УНІАН художній керівник, народний артист України, Почесний громадянин Житомира Тетяна Гузун.

Її доповнив чоловік Михайло Гузун, який також є художнім керівником «Сонечка», народним артистом України і Почесним громадянином Житомира. Він розповів, що волонтерами доброї волі називали «Сонечко» європейці.

«Дуже вражало, що в Європі мало знають про те, що насправді відбувається в Україні. Під час туру ми зустрічалися із європейцями, які вважали, що в Україні відбувається внутрішній конфлікт, а не війна за незалежність та територіальну цілісність України. Після виступів «Сонечка» до нас часто підходили європейці і казали, що українці – це прекрасна, талановита, дуже красива нація, гідна бути у родині європейських народів», - сказав він.

Михайло та Тетяна Гузун від імені педагогів, вихованців «Сонечка» та їх батьків подякували владі за можливість брати участь у таких фестивалях та наголосили, що «такі поїздки дуже потрібні, тому що вони не лише сприяють культурній інтеграції Житомира у європейський простір, але й надають європейській спільноті правдиву інформацію про Україну».

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині міжнародний фестиваль "Лесині джерела" відзначив 30-річчя.