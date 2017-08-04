Із військовою технікою та прапорами: військові провели репетицію параду до Дня Незалежності (фоторепортаж)

У Києві проводять репетицію параду до Дня Незалежності. Військові готуються на території авіаційного заводу «Антонов».

В параді задіяні військові та техніка. На території заводу раніше вже пройшла перша репетиція.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві на День Незалежності пройде військовий парад. Міністр оборони Полторак стверджує, що він буде проведений "по-іншому", ніж паради попередніх років. Крім того, в рамках святкування Дня Незалежності, окремо від параду, буде проведена презентація сучасної зброї, яка була розроблена за останні три роки.