Полторак розповів про парад до Дня Незалежності: буде 4,5 тисячі військових та понад 70 одиниць техніки

Цього року у військовому параді до Дня Незалежності України братимуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців, буде представлено понад 70 одиниць техніки. Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час репетиції параду до Дня Незалежності України, що транслював канал "112".

"Загалом в параді цього року беруть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. З них більше тисячі - це ті військовослужбовці, які в різні часи брали участь у проведенні антитерористичної операції, брали участь у бойових діях", - сказав він.

Міністр також додав, що цього року на Майдані Незалежності буде виставлено понад 70 одиниць техніки, з яких 25 одиниць - це нові зразки техніки.

"Особливістю цього параду буде і те, що вперше указом президента військовим частинам і з'єднанням, які проявили мужність і героїзм, і особливо відзначилися в ході бойових дій, буде присвоєно почесне найменування. Таких буде 8 частин Збройних Сил і по одній частині - Національної гвардії і прикордонної служби", - повідомив Полторак

Щодо нових зразків техніки він уточнив, що йдеться, зокрема, про системи залпового вогню, броньовану техніку та засоби розвідки.

Полторак також поінформував, що планується представлення нового варіанту форми одягу для роти Почесної варти. Крім того, буде модернізовано форму одягу практично для всіх учасників параду.