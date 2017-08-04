38% читачів УНІАН змирилися зі спекою, а 20% нею насолоджуються - опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 38% наших читачів хоч і відчувають дискомфорт через спеку, яка накрила Україну цього тижня, але все ж змирилися з нею.

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Водночас 27% опитаних відповіли, що через значне підвищення температури повітря перейшли на так званий режим «вампіра», тобто нічний спосіб життя, а 14% зізналися, що пережити спеку з мінімальним ризиком для здоров’я їм допомагає дотримання усіх рекомендацій лікарів.

При цьому 20% респондентів заявили, що вони навпаки насолоджуються спекою.

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І лише 1% щасливчиків змогли дозволити собі на час спеки поїхати у відпустку в місця, де зараз більш сприятливі погодні умови.

Як повідомляв УНІАН, з початку серпня в Україну нарешті прийшла справжня літня спека - температура піднялася вище +30 градусів, а на півдні - навіть до +39.

При цьому очікується, що така спекотна погода протримається як мінімум до 10 серпня. Водночас опадів у цей час особливо не передбачається.