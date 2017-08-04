50 дітей з Луганської області відпочивають у таборі "Лісовий берег" на Житомирщині, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА.

Урочисте відкриття вже третьої зміни у таборі відбулося сьогодні, 4 серпня.

Від влади дітям було вручено смачні подарунки, а гостям з Луганської області – символічні сувеніри.

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Загалом, у 3-тю зміну у таборі відпочиває 250 дітей.

Нагадаємо, що в обласному бюджеті на 2017 рік передбачено 15 млн 485,8 тис. гривень на придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів. За ці кошти оздоровити та відправити на відпочинок планується 24 тис. 221 дитину.