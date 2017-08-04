Житомирщина готова співфінансувати проекти створення льодових арен в області – Гундич

Житомирщина готова співфінансувати спільно з державою створення льодових арен в області для розвитку хокею та фігурного катання.

Про це зазначив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні, 4 серпня, під час зустрічі з президентом Федерації хокею України Анатолієм Брезвіном, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

«Як тільки у державному бюджеті будуть передбачені кошти на льодові арени, у нас проект вже буде готовий. Якусь частину вартості проекту ми також не проти співфінансувати», – сказав Гундич.

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Вже найближчим часом на Житомирщину приїдуть спеціалісти, які допоможуть визначитися з ділянкою та прорахунком вартості проекту. Тим часом управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА прораховуватиме вартість створення хокейної школи та тренувань юних спортсменів.

Як зазначив Брезвін, «наразі федерація займається реанімацією програми з льодових видів спорту, і до початку вересня цього року має з’явитися чітке розуміння їх фінансування та розвитку».