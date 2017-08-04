На Рівненщині поліцейський "відсвяткував" День Нацполіції хабарем

На Рівненщині правоохоронці викрили поліцейського, який у День Національної поліції взяв хабар від скупника бурштину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прокуратурі Рівненської області, сьогодні, 4 серпня викрито працівника одного із відділів поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області під час одержання неправомірної вигоди у сумі 300 доларів США.

Ці гроші старший лейтенант поліції одержав від громадянина за невжиття заходів щодо викриття діяльності останнього, пов’язаної із незаконним придбанням каміння бурштину.

Після передачі неправомірної вигоди її правоохоронці вилучили, а поліцейського затримали у порядку ст. 208 КПК України.

На цей час проводяться слідчі дії.

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Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення правоохоронця від посади.

Максимальне покарання санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Рівненської області.