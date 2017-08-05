У Кривому Розі виконуючий обов'язки начальника відділу поліції влаштував бійку біля кафе

На Дніпропетровщині за фактом участі у бійці тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу поліції Кривого Рогу призначена службова перевірка.

Про це повідомляється на сторінці Національної поліції України у Facebook.

Читайте такожУ Дніпрі повідомлено про підозру третьому учаснику стрілянини у ресторані«Попередньо встановлено, що один із заступників керівника відділу поліції на Дніпропетровщині створив конфлікт біля кафе, який переріс у бійку», - йдеться у повідомленні.

У відомстві поінформували, що до одного з розважальних закладів міста був викликаний екіпаж патрульної поліції. Прибувши на місце події, поліцейські «виявили правопорушника, який поводився зухвало, виражався нецензурною лайкою, не реагував на зауваження правоохоронців».

Для припинення правопорушення громадянина доставили до відділу поліції для складання адміністративних матеріалів.

«Встановлено, що правопорушник працює у Довгинцівському відділі поліції Кривого Рогу, і на даний час є тимчасово виконуючим обов'язки начальника ВП. за даним фактом розпочато службову перевірку. Правопорушника відсторонено від виконання обов'язків», - йдеться у повідомленні.

Ситуація перебуває на контролі голови Нацполіції Сергія Князєва. "За результатами службової перевірки правопорушника буде звільнено з лав поліції за поведінку, яка негідна працівника поліції", - зазначив він.

За інформацією "Української правди", затриманим є заступник начальника Довгинцівського відділу поліції Кривого Рогу Пісний Руслан Сергійович.