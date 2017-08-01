Вбивство АТОшників у Дніпрі: одного з нападників вивезли до Ізраїлю - журналіст

У поліції Дніпра підтвердили: учасник перестрілки в Дніпрі Давид Калашников, 1981 року народження, який перебував у важкому стані в лікарні Мечникова після поранення у живіт, був вивезений на літаку імовірно в Ізраїль на лікування. Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ, журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Також, за його словами, одразу після трагедії в Ізраїль вилетів й один з організаторів зустрічі - ізраїльський бізнесмен Шалом Нахшон, який прийшов 24 липня на зустріч з братами Саакян з великою групою бандитів, деякі з них були озброєні нелегальною зброєю, й відкрили стрілянину, убивши двох ветеранів АТО Максима Іващука та Олексія Вагнера.

Унаслідок вогню у відповідь, який відкрив Едмонд Саакян, отримали поранення четверо нападників, доставлених у лікарню. Двом - Станіславу Ельчищеву і Олександру Лакізо, які, за даними слідства, застосували при нападі незаконну зброю - автомат й револьвер, висунуто підозру, вони перебувають під вартою у лікарні.

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Як стверджують у поліції, з тіла Калашникова були витягнуті необхідні для експертизи кулі, він дав свідчення. Оскільки мав статус свідка, підозри на його адресу висунуті не були, оскільки він не стріляв. Лікарі дозволили вивезення пораненого. Слідчі запевняють, що виїзд Калашникова - не проблема.

"Проте одразу після вильоту Калашникова поліція прибула в лікарню Мечникова й ще одному пораненому свідку з числа нападників - Давиду Пабілеру, було висунуто підозру. Тобто все-таки виїзд ще одного свідка слідчого не порадував. Тепер виїзд Пабілера неможливий, за даними джерела, Пабілер сьогодні доставлений в ізолятор тимчасового утримання на період слідства", - йдеться у повідомленні журналіста.

"Виконавці вбивства під вартою, але оцінку слідства повинен отримати й організатор вбивства, той, хто взяв з собою на переговори бандитів зі зброєю. Цілком логічно, що слідство повинно вимагати видачі Шалома Нахшона або його допиту за міжнародним дорученням, його роль у цій трагедії дуже підозріла", - додав Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, одного з учасників перестрілки в ресторані "Дом" в Дніпрі, яка сталася 24 липня, відпустили з обласної лікарні ім. Мечникова для подальшого лікування в іншому медичному закладі.