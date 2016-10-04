"Потерпілі" у справі "26 лютого" свідчать, що заступник голови Меджлісу Чийгоз не винуватий

Про це повідомляє QirimInfo з посиланням на джерело.

«Опитані розповіли, що не бачили Чийгоза 26 лютого під стінами Верховної Ради Криму і про його дії нічого повідомити не можуть. Один із потерпілих розповів, що прийшов того дня під будівлю Верховної Ради підтримати антимайдан», – повідомив співрозмовник видання.

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Ще двоє потерпілих не з'явилися на засідання суду. Прокурор заявив клопотання про їх примусове доставляння до суду. В цілому з 84 потерпілих, які проходять у справі «26 лютого», на даний момент опитано 55 осіб.

На цьому тижні заплановано ще три засідання у справі Чийгоза, наступне - відбудеться у середу, 5 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинули двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року, після цього йому неодноразово продовжували арешт, останнього разу до 8 січня 2017 року.