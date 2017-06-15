МЗС вимагає, аби окупаційна влада Криму дозволила політв'язню Чийгозу побачитися зі хворою матір'ю

У Міністерстві закордонних справ України вимагають від окупаційної влади Криму дозволити заарештованому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу побачитися з матір'ю, яка перебуває при смерті. Про це написала речник МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

Читайте також"Потерпілі" у справі "26 лютого" свідчать, що заступник голови Меджлісу Чийгоз не винуватий"Вимагаємо від окупаційної влади АРК дозволити політв'язню А.Чийгозу побачитись з матір'ю, яка при смерті", - зазначила вона.

Беца нагадала, що більше двох років Чийгоз перебуває у в'язниці за політичними мотивами.

"Він має право побачити хвору матір", - наголосила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема з партії «Русское единство». Окупаційна влада в Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо Чийгоза, та окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.