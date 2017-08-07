Росія зняла обмеження на 90 днів на перебування жителів "ЛДНР" в країні

У Росії більше не діє обмеження на час перебування для тих, хто приїхав з непідконтрольних Україні територій Донбасу. Про це йдеться на офіційному сайті голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтина Затуліна.

За його словами, в міграційні органи РФ розіслано наказ Міністерства внутрішніх справ на місці продовжувати донеччанам і луганчанам міграційний облік.

"В результаті наполегливих звернень ... в Головне управління з питань міграції МВС Росії від керівництва цього відомства отримана інформація про те, що всім міграційним органам на місцях розіслано додаткова вказівка не поширювати на громадян України, які прибули з території "ЛНР/ДНР" правило міграційного обліку 90/180. Таким чином, для них зберігається можливість продовжувати міграційний облік", - повідомляє депутат.

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Відзначимо, що зараз для більшості іноземних громадян та осіб без громадянства, яким можна приїздити до Росії без візи (в тому числі і для громадян України), встановлено обмеження сумарного терміну перебування в РФ — не більше 90 днів підряд і при цьому не більше 90 днів кожних 180 днів у році. Відлік 180 днів починається після першого дня в'їзду на прикордонному пункті.

Перетинати кордон при цьому можна скільки завгодно разів. Після завершення 90-денного періоду, іноземний громадянин повинен покинути Росію, до моменту закінчення півріччя (починаючи з дати першого в'їзду) і тільки після це, можна знову використовувати нові 90 днів, в наступному півріччі.

Нагадаємо, що в березні 2017 року в Росії паспорта "ДНР" і "ЛНР" прирівняли до українських. Таким чином, для громадян, які отримали "паспорта" "ДНР" і "ЛНР", стали діяти ті ж міграційні правила, що і для громадян України.