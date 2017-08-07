Суддя ВСУ назвав утопією вирішення усіх проблем завдяки появі Антикорупційного суду

Суддя-спікер судової палати у кримінальних справах Верховного суду України Богдан Пошва вважає, що створення антикорупційного суду в Україні не вирішить усіх проблем судової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Києві на брифінгу.

“Йдуть пошуки, як заповнити порушення тих чи інших прав. Одні шукають створення Антикорупційного суду, який повинен запрацювати і ніби вирішити усі проблеми, що є абсолютною утопією, інші говорять про те, що і судді на собі відчувають, що стаття 375 Кримінального кодексу - це є постанова завідомо неправомірних рішень, вона потребує не меншої врегульованості касаційної практики, яка зніме проблему, є наявний склад правопорушення чи немає”, - сказав він.

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“Вже судді самі говорять про проблему охорони приміщень судів, в результаті чого не можна здійснювати правосуддя. Про це звертається і державна судова адміністрація і суди різних рівнів про те, що це є суспільна проблема”, - додав Пошва.