В ЄС роз'яснили позицію Юнкера щодо необов'язковості створення окремого антикорупційного суду в Україні

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступає за створення необхідних органів для боротьби з корупцією в Україні і не заперечував створення окремого Антикорупційного суду, підтримавши спеціальну антикорупційну палату в рамках наявної судової системи.

Про це у коментарі УНІАН повідомив керівник відділу преси та інформації представництва ЄС в Україні Юргіс Вільчинскас.

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Зокрема, він висловив позицію Євросоюзу щодо роз'яснення позиції Юнкера щодо необов'язковості створення окремого антикорупційного суду в Україні.

"Президент Юнкер був чітким: боротьба з корупцією має вирішальне значення і потребує подальшого прискорення та інтенсифікації. Важливо те, щоб був створений незалежний, ефективний судовий орган з необхідними повноваженнями та ресурсами для боротьби з корупцією", - заявив речник ЄС.

"Як цей судовий орган називатиметься та яким чином буде створений, це питання другорядне. Важливим є те, щоби цей орган був незалежним, дієвим, з належними ресурсами та повноваженнями", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня у Києві на прес-конференції за результатами саміту Україна-ЄС Юнкер заявив, що Євросоюз погодився на створення в Україні антикорупційної палати в рамках існуючої судової системи замість створення окремого Антикорупційного суду.

Разом з тим представництво міжнародної організації Transparency International в Україні виступило категорично проти створення антикорупційних палат при існуючих судах замість Антикорупційного суду.

Своєю чергою у Національному антикорупційному бюро України вважають, що створення антикорупційних палат замість Антикорупційного суду поглибить проблему відсутності вироків у справах корупціонерів з вищих ешелонів влади.

Сьогодні десять громадських організацій та рухів публічно звернулися до ЄС з проханням пояснити раптову зміну курсу щодо антикорупційних судів, озвучену президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером на саміті Україна-ЄС.