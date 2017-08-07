У Маріуполі затримали екс-міліціонера, який продав бойовикам доступ до баз ДАІ (фото, відео)

У Маріуполі правоохоронці затримали колишнього міліціонера, який незаконно реалізовував е-ключі доступу до бази даних Державтоінспекції Донецької області. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

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«Правоохоронці встановили, що чоловік на початку російської агресії на Донбасі звільнився з органів внутрішніх справ України. Працівник автоінспекції привласнив майже 450 е-ключів, які були у нього на зберіганні. Вартість пристроїв у той час перевищувала 400 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби задокументували, що екс-міліціонер, перебуваючи в тимчасово окупованому Донецьку, через Інтернет підшукував клієнтів на е-ключі. На території, підконтрольній української влади, він реалізовував товар через знайомих в Маріуполі.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника, коли він особисто приїхав до Маріуполя для продажу замовникам 20 е-ключів.

За інформацією спецслужби, колишній міліціонер надав доступ до баз даних про власників автомобілів, про заарештовані транспортні засоби та представників незаконних збройних формувань «ДНР», що перебувають у розшуку.

Проти нього відкрито кримінальну виробництво за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.