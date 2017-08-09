Православні християни сьогодні святкують день Пантелеймона Цілителя

Православні християни сьогодні святкують день пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона.

Святий Пантелеймон шанується в усьому православному світі, як помічник, безкорисливий лікар, нагадує «Православний спадок України на Святій Горі Афон».

Святий Пантелеймон народився в IV столітті в Нікомедії (нині Турція) в родині язичника і християнки. Після навчання в школі він отримав знання з медицини.

Одного разу Пантелеймон побачив дитину, яка померла від укусу змії і попросив Бога, якщо Він воскресить малюка, а змію вб'є - він прийме хрещення. Господь почув його молитву і святий стримав слово.

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Пантелеймон безкоштовно надавав допомогу хворим і нужденним.

Імператор Максиміан довідався про те, що святий проповідує віру Христову й наказав віддати його на муки. Пантелеймона духовно зміцнював Господь і він залишався неушкодженим. Тоді багато людей увірували в Христа.

Коли голову святого Пантелеймона усікли мечем, потекло молоко. Тіло святого цілителя не згорало в багатті і його поховали християни.

Святому моляться про лікування хвороб душі і тіла. Пантелеймон Цілитель - небесний покровитель лікарів і воїнів.

Часточки мощів святого великомученика зберігаються в багатьох монастирях і храмах по всьому православному світі.

На Русі святого шанують з ХII століття - онук Володимира Мономаха князь Ізяслав, в хрещенні Пантелеймон.

У 1169 році Собор святої гори Афон віддав руським ченцям обитель в ім'я святого великомученика Пантелеймона.

Глава святого Пантелеймона зберігається на Афоні у Свято-Пантелеймоновому монастирі, який в цей день відзначає панігір.

Соборний храм обителі також зведений на честь великомученика Пантелеймона, де цього дня відбувається урочисте богослужіння.

Також братія служить панахиду - молиться про померлих будівельників і благодійників обителі, після чого, за традицією, роздають коливо.