Жителі Криму не побачать Лоліту в "голому" вбранні: співачка несподівано скасувала гастролі

Заборонена в Україні Лоліта скасувала концерти в окупованому Криму. Як розповів представник виконавиці Едуард Хруцький її шоу скасовані через помилки в організації, передає "Крим.Реалії".

Читайте також"Марафон треш-нарядів": Лоліта передала "естафету" Ріанні, костюм якої справив фурор в соцмережах (фото)

"На жаль, організатори нас дуже сильно підвели, і ми не змогли виїхати. Організатори були з Росії, на жаль, вони не спрацювали правильно. Ми вчора доїхали до аеропорту і не змогли відлетіти, а рейсів більше не було. Багато там було накладок, які непоправні в організації турів", – сказав директор Лоліти.

Артистка повинна була виступити в Севастополі, Ялті, Євпаторії, Феодосії, Алушті, Керчі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше наряд Лоліти привернув увагу користувачів мережі. 53-річна співачка присвятила одну з пісень солістові Rammstein Тілю Ліндеманну, після чого скинула з себе накидку і постала перед глядачами в обтягуючому прозорому трико. Юзери відзначили, що Лоліта нагадує їм героя мультфільму «Моана» та порівняли її з одним з вершників Апокаліпсису.