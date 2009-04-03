Експерти попереджають про загрозу техногенної катастрофи в Ужгороді

Необгрунтоване розміщення нових об`єктів і перевантаженість очисних споруд в Ужгороді може призвести до екологічно-техногенної катастрофи.

Про це йдеться у листі Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області міському голові Ужгорода Сергію РАТУШНЯКУ, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Як ідеться у листі, за останні два роки міською владою було виділено в Ужгороді понад 2,5 тис. кв. м земель для промислово-торгового використання та житлової забудови, проте землі виділяються без технічного розрахунку і співставлення з існуючими можливостями інженерних комунікацій міста.

Розміщення більшості об`єктів не відповідають генеральному плану забудови обласного центру.

Через це, стверджується у листі, у першу чергу страждає каналізаційно-очисна система міста, яка вже на сьогодні перевантажена вдвічі. «Комунальне підприємство «Водоканал Ужгорода» щорічно скидає у прикордонну річку Уж близько 28 мільйонів кубометрів стічних вод, з них забруднених – більше 9 млн. кубометрів, що становить 78,4% від загальної кількості стоків по області», - повідомляється в листі.

Автори листа також зазначають, що при проектній потужності каналізаційних очисних споруд (КОС) Ужгорода 50 тис. кубометрів на добу фактично на КОС міста надходить 80 тис. кубометрів на добу, а в дощову погоду – 90-110 тис. кубометрів стоків. Існуючі очисні споруди працюють з подвійним перенавантаженням і на сьогодні не забезпечують ефективну очистку стоків, що негативно впливає на якісний стан поверхневих вод річки Уж.

«Якщо ж ураховувати коливання водності протягом року і нерівномірність скидів, то будь-який аварійний скид у річку створює загрозливу екологічну ситуацію і набуває транскордонного масштабу», - уточнюють експерти.

Вони пропонують для вирішення водогосподарських та водоохоронних проблем міста добитися збалансованості між потужностями існуючих КОС з кількістю стоків, що підлягають очистці, шляхом введення в експлуатацію нових потужностей КОС і реконструкції вже діючих.

У листі також ідеться про те, що Ужгородський міськвиконком не вживає жодних кроків для покращення якості очистки стічних вод міста. Без будь-яких обгрунтувань видаються технічні умови і дозволи на приєднання об`єктів, що вводяться в експлуатацію, до водопровідно-каналізаційних мереж обласного центру. Це ускладнює проблему і загрожує ще більшому погіршенню якості води річки Уж.

З огляду на таку ситуацію Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Закарпатській області запропонувало міському голові Ужгорода розглянути дане питання на найближчому засіданні міськвиконкому та вжити термінових заходів з вирішення проблеми.