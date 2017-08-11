Слідчі дії щодо депутата Київської облради пов’язані з незаконним відчуженням землі - прокуратура

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов заявляє, що слідчі дії щодо депутата Київської обласної ради пов’язані з незаконним відчуженням земель в Київській області, сума збитків від якого становить 39 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чібісов повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Ми зараз проводили слідчі дії, пов’язані з корупцією. Щодо одного з керівників обласної ради, голови фракції проводили слідчі дії, приїхала група підтримки і керівництво облради, і ще невідомі люди. Коли їм запропонували прийти та пояснити – вони відмовилися… Сума збитків – 39 млн грн від злочинних дій з відчуження земель у Київській області у Києво-Святошинському районі, тому ми проводили слідчі дії», - заявив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 11 серпня, депутат Київської обласної ради Ярослав Добрянський заявив, що перебуває у приміщенні обласної прокуратури Київської області і що його хочуть заарештувати.

«Прокуратура Київської області вже планує мене арештувати на 72 години! Традиційно в п'ятницю напередодні вихідних! Прокуратура виконує політичні замовлення, для знищення депутатів, які мають іншу позицію», - написав він у Facebook.

Водночас прес-служба облради поширила повідомлення, що колег депутата – голову Київської обласної ради та депутатський корпус – не допускають до приміщення прокуратури, де триває допит депутата облради.