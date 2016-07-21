У міськраді Ірпеня спростовують втечу мера: вийде на роботу "після обіду" - ЗМІ

Про це повідомив перший заступник міського голови Бучі Ярослав Добрянський, передає ТСН.

За його словами, обшук розпочався о 7:00 в четвер, 21 липня. До міської ради нікого не впускають. Озброєні правоохоронці виймають необхідні документи. У цей час працівники мерії стоять біля входу і очікують дозволу зайняти свої робочі місця.

"Наразі мер Федорук у своєму будинку. Там триває обшук", - повідомив Добрянський.

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За його словами із посиланням на непідтвердженні джерела, маєток мера Ірпеня Володимира Карплюка також обшукують.

Своєю чергою, у міській раді Ірпеня спростували повідомлення народного депутата Володимира Ар'єва про обшуки. У приймальній мера заявили, що Карплюк вчора був на робочому місці і сьогодні вранці повідомив, що буде після обіду.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Генеральної прокуратури України проводять обшук у міського голови Бучі Анатолія Федорука, а глава Ірпеня втік з України.