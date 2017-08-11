Перший заступник мера Ірпеня знову не з’явився в прокуратуру для оголошення підозри

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов заявляє, що перший заступник міського голови Ірпеня Дмитро Христюк вдруге не з’явився в облпрокуратуру для оголошення йому підозри у вчиненні злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чібісов повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні, до речі, нами викликався для оголошення підозри перший заступник голови міста Ірпінь, якого ми вже другий раз викликаємо для того, щоб оголосити підозру, але він чомусь хворіє: перший раз, зараз захворів», - сказав він.

«Я розумію, зараз взагалі складна ситуація, тому що наскільки мені відомо і міського голови немає, і його заступників немає», - додав Чібісов.

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«Він (перший заступник міського голови Ірпеня - УНІАН) має з’явитись і не ухилятися від слідчих дій», - зауважив прокурор Київської області.

За словами Чібісова, Христюка буде викликано в облпрокуратуру на інший день.

«Якщо він буде ухилятися, ми будемо задіювати передбачені законодавством процедури для того, щоб притягнути його до відповідальності і оголосити підозру», - додав прокурор.