Після заяв УКРОПу щодо незадовільного харчування військових бійцям АТО привезли якісну їжу

Вже наступного дня після заяви волонтерів та представників УКРОПу щодо постачання на передову неїстівних консервів військовим привезли якісні продукти. Про це повідомили бійці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Вони зазначили, що такої смачної їжі ще не отримували, й надіслали волонтерам світлини нового продуктового забезпечення.

На них видно, що військовослужбовцям таки спромоглися доправити свіжі овочі та фрукти, повидло, масло, згущене молоко, м’ясо й нову консервовану свинину, яка суттєво відрізняється від того, чим годували бійців досі.

Водночас волонтерка та голова Закарпатського УКРОПу Власта Негря закликала Міністерство оборони не просто підтвердити факт неякісного харчування військових, а повністю розслідувати справу і притягнути до відповідальності винних у можливому розкраданні коштів на продукти для захисників.

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«Консерви з харчовими відходами, які зберігаються на складах, мають бути вивезені із зони АТО! Звертаюся до всіх військовослужбовців: якщо випадки з неякісним харчуванням повторюватимуться, не бійтеся повідомляти про це нам і писати рапорти командуванню, скарги до Міністерства оборони. Волонтери разом із депутатами-укропівцями й надалі відстежуватимуть не тільки харчування наших вояків, а й рівень та якість держзабезпечення армії в цілому. Не дамо наживатися на солдатах!» – наголосила Власта Негря.

Нагадаємо, 8 серпня волонтери та представники УКРОПу на прес-конференції оприлюднили результати експертизи м’ясних консервів виробництва ТОВ «Адамант 2000», якими годували бійців на передовій. Вміст бляшанок не відповідав Держстандарту, а запах продукту не витримував жодної критики. Під час брифінгу 9 серпня представники Міністерства оборони підтвердили інформацію про постачання бійцям неякісних продуктів харчування.