Держава закупила для військових харчові відходи замість м'ясних консервів - волонтери

Міністерство оборони закуповує для військовослужбовців на передовій консерви, виготовлені з м'ясних відходів. Про це 8 серпня під час прес-конференції заявили волонтери і представники партії УКРОП, які отримали від військових і користувачів соцмереж скарги на погану якість продуктів.

Читайте такожОхоронятимуть підсудних: у Нацгвардії розповіли про додатковий набір строковиків

«Взагалі незрозуміло, чим годують хлопців на передовій. Ми взяли на експертизу кілька цих банок. Коли відкрили, сморід розійшовся по всьому залу, таке навіть собака не хоче їсти», – заявила керівник Закарпатської обласної організації УКРОПу Власта Негря. За її словами, мова йде про консерви «Яловичина стерилізована» виробництва ТОВ «Адамант 2000» і «Яловичина тушкована» Зоресвіт», (виготовлена ТОВ «Коляда-2016»), які вже кілька місяців поспіль закуповуються за державні кошти для потреб ЗСУ. Непридатність тушонки, якою змушені харчуватися бійці, підтвердили і результати лабораторної експертизи, проведеної ДП «Укрметртестстандарт» у Києві.

«Те, що написано на банці, і те, що всередині неї, не відповідає ні ДСТУ, ні здоровому глузду», – зазначив волонтер Богдан Хаустов.

За словами керівника Хмельницької обласної організації Кропу Дмитра Йовдія, ТОВ «Адамант 2000» є фігурантом декількох кримінальних проваджень, тому не має права брати участь у державних тендерах. Досудове слідство встановило, що різні неофіційні виробники виготовляли та реалізовували товар сумнівної якості, легалізуючи його через «Адамант». Це підприємство, яке спеціалізується на виробництві корму для домашніх тварин, також перемагало у тендерах на постачання продукції для шкіл та ПТУ.

Зважаючи на суспільний резонанс, прокуратура Хмельницької області, де розташоване виробництво, проігнорувала звернення волонтерів та представників Кропу за відповідним фактом.

«Ми зіткнулися з повною бездіяльністю правоохоронних органів нашого регіону. Ми не можемо зрушити цю справу з мертвої точки», – заявив Дмитро Йовдій.

Формальні відписки надали і міністр оборони Степан Полторак і Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, офіційні звернення до яких направив народний депутат з УКРОПу Віталій Купрій. За його словами, у відповіді міністра оборони немає ніякої інформації про проведення службової перевірки чи встановлення відповідальних за закупівлі осіб.

«Для мене це однозначно вказує на те, що зараз покривається злочин. Як правозахисник і людина, яка бореться з корупцією, я не вперше бачу, що твориться у військовій сфері в Україні», – підкреслив нардеп. Представник УКРОПу зазначив, що Генеральний прокурор Юрій Луценко повинен почати розслідування за фактами поставок продуктів харчування непридатних для ЗСУ. Разом з тим можливе розкрадання коштів у структурі Міністерства оборони повинно бути вивчене на рівні Кабінету Міністрів. Відповідні звернення в ці органи влади народний депутат направить найближчим часом.