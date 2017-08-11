У Росії 19-річного українця засудили до 8 років колонії за підготовку теракту в неповнолітньому віці

Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив уродженця Краснодона, громадянина України Артура Панова до 8 років колонії за звинуваченням російського слідства у підготовці теракту в Ростові-на-Дону.

Про це повідомляє кореспондент видання Кавказький вузол.

Іншого фігуранта цієї справи – ростовчанина Максима Смишляєва – суд засудив до 10 років колонії суворого режиму.

За версією російського звинувачення, Панов в 17 років задумав вчинити теракт у парку Горького у Ростові. Вказується, що при обшуку два роки тому в нього виявили вибуховий пристрій. Панов в листопаді 2015 року переїхав до Ростова. Також його звинуватили в публікації у соцмережі ВКонтакте трьох статей, які виправдовують тероризм.

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Смишляєв заперечує свою провину, Панов – визнав частково.

Панова в травні ряд російських ЗМІ назвали померлим. Він оголосив сухе голодування з вимогою видати його Україні.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Смишляєва політв'язнем.

Нагадаємо, раніше Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив 70-річного громадянина України Олексія Сизоновича, обвинуваченого російським слідством у підготовці терактів у Ростовській області, до 12 років колонії суворого режиму.