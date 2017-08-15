Виконавець головної ролі "Дедпула 2" прокоментував загибель жінки-каскадера на зйомках

Виконавець головної ролі у фантастичному бойовику "Дедпул 2" Райан Рейнольдс прокоментував загибель жінки-каскадера на знімальному майданчику. Відповідну заяву актора було опубліковане на його сторінці у Twitter.

"В результаті трагічного випадку на зйомках "Дедпула 2" ми втратили члена нашої команди. Ми глибоко шоковані і пригнічені. Природно, наші переживання не йдуть з жодним порівняння з переживаннями її сім'ї та близьких. Моє серце сумує разом з ними, так само як і з усіма, для кого вона була по-справжньому близькою людиною", – написав Рейнольдс.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, катастрофа сталася під час зйомки епізоду в центрі канадського Ванкувера. Професійна гонщиця Джої Харріс (дублерка виконавиці головної жіночої ролі Зази Битц) втратила керування мотоциклом, і він на великій швидкості влетів у скло одного з хмарочосів. Поліція почала розслідування обставин події, зйомки тимчасово припинені.