ЄС і надалі співпрацюватиме з Україною в енергетичному секторі

Україна та Європейський Союз заявляють про наміри подальшого співробітництва в енергетичному секторі.

Про це йдеться у спільній заяві для преси за підсумками Десятого саміту Україна-ЄС у Гельсінкі, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

“Саміт відзначає прогрес у спільному запровадженні Меморандуму про взаєморозуміння у сфері енергетичного співробітництва. Значна робота відбувається в галузі посилення енергетичної безпеки України у сфері постачань енергоносіїв та транзиту газу на ринок ЄС”, йдеться в документі.

У заяві наголошується, що ця робота включає в себе пропозиції щодо реконструкції української газотранспортної системи, адаптації українського законодавства до стандартів ЄС, зокрема, у галузі створення запасів нафти, в електроенергетичному та газовому секторах, продовження нафтопроводу “Одеса-Броди”, запуску нафтогазового метрологічного центру в Боярці (Київська область), енергозберігаючих технологій і використання відновлювальних джерел енергії.

У документі зазначається, що буде продовжено спільні зусилля щодо низки інфраструктурних енергетичних проектів у співробітництві з Європейським Інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку, спрямовані на підвищення прозорості енергетичних потоків.