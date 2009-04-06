МНС готове направити рятувальників і мобільний шпиталь до Італії

Міністр України з питань надзвичайних Володимир ШАНДРА заявляє, що МНС готове у разі згоди Італії, що постраждала від землетрусів протягом останньої доби, терміново надати оперативну допомогу, зокрема, невідкладно направити загін досвідчених рятувальників і мобільний шпиталь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, відповідні пропозиції передані італійській стороні.

В.ШАНДРА зазначив, що українські рятувальники та персонал мобільного шпиталю неодноразово брали участь у ліквідації наслідків катастрофічних землетрусів у різних куточках планети: в Туреччині, Індії, Ірані, Пакистані та в інших державах. При цьому вони отримали високу оцінку від урядів цих країн і населення за врятовані життя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в центральній італійській області Абруццо стався сильний землетрус. За останніми даними, загинули понад 100 осіб. У зоні лиха може знаходитись до 10 тис. зруйнованих будинків.

Президент Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що Україна в разі необхідності готова надати Італії оперативну допомогу - направленням рятувального загону та мобільного госпіталю МНС України.