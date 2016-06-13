Продана на аукціоні Christie's картина Айвазовського не з музею окупованого Криму - Мінкульт
На аукціоні Christie's у Лондоні продали картину Івана Айвазовського "Корабельна аварія", яка перебувала у власності французьких колекціонерів, а не з колекції Феодосійського музею.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив начальник управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури України Василь Рожко.
"На сьогодні відомо не менше 5 картин під назвою "Корабельна аварія" Айвазовського, які є і у Венеції, і Санкт-Петербурзі, і Єревані. У Феодосійському музеї є дві картини з такою назвою, але датовані вони 1843 та 1876 роками. Картина, яка продана, датується 1875 роком і за документами, наданими аукціонному дому, перебувала у власності французьких колекціонерів з 1960 року. Тобто, поширена інформація (про продаж картини Івана Айвазовського з колекції Феодосійського музею - УНІАН) не відповідає дійсності", - сказав він, коментуючи інформацію про те, що нібито на аукціоні у Лондоні було продано картину Айвазовського з Феодосійського музею.
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За словами Рожка, на сьогодні Міністерство культури не може перевірити те, що відбувається на тимчасово окупованій території в частині музейних предметів та культурних цінностей, і для цього необхідні спеціальні моніторингові місії Ради Європи і, можливо, ЮНЕСКО.
"Тому закликаємо міжнародні організації не співпрацювати з російськими музеями, які вивозять культурні цінності або можуть вивозити і робити з них виставки поза межами Криму", - наголосив він.
Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомили, що днями у Лондоні на "російських торгах" аукціонного дому Christie's продали на 228 тис. доларів картину Айвазовського "Корабельна аварія", що зберігалась у Феодосійському музеї.