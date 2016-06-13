Продана на аукціоні Christie's картина Айвазовського не з музею окупованого Криму - Мінкульт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив начальник управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури України Василь Рожко.

"На сьогодні відомо не менше 5 картин під назвою "Корабельна аварія" Айвазовського, які є і у Венеції, і Санкт-Петербурзі, і Єревані. У Феодосійському музеї є дві картини з такою назвою, але датовані вони 1843 та 1876 роками. Картина, яка продана, датується 1875 роком і за документами, наданими аукціонному дому, перебувала у власності французьких колекціонерів з 1960 року. Тобто, поширена інформація (про продаж картини Івана Айвазовського з колекції Феодосійського музею - УНІАН) не відповідає дійсності", - сказав він, коментуючи інформацію про те, що нібито на аукціоні у Лондоні було продано картину Айвазовського з Феодосійського музею.

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За словами Рожка, на сьогодні Міністерство культури не може перевірити те, що відбувається на тимчасово окупованій території в частині музейних предметів та культурних цінностей, і для цього необхідні спеціальні моніторингові місії Ради Європи і, можливо, ЮНЕСКО.

"Тому закликаємо міжнародні організації не співпрацювати з російськими музеями, які вивозять культурні цінності або можуть вивозити і робити з них виставки поза межами Криму", - наголосив він.

Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомили, що днями у Лондоні на "російських торгах" аукціонного дому Christie's продали на 228 тис. доларів картину Айвазовського "Корабельна аварія", що зберігалась у Феодосійському музеї.