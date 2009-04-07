Минулого місяця люди забрали з банків більше $300 мільйонів

Валові міжнародні резерви Національного банку України (НБУ) в березні 2009 року зменшилися на 4%, або 1,067 млрд. дол., – до 25,392 млрд. дол.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному сьогодні на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за березень склав 12 млрд. 010 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць склало «мінус» 1 млрд. 077,4 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на наявному ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками березня склав 2 млрд. 385,8 млн. дол., зокрема обсяг валюти, купленої банками в населення, – 909,4 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 1 млрд. 476,4 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць зменшилися на 311,4 млн. дол. і на 31 березня 2009 року склали 11 млрд. 922 млн. дол.

За даними НБУ, в січні 2009 року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні підвищився порівняно з груднем 2008 року на 4,8%. Це відбулося за рахунок посилення номінального ефективного обмінного курсу гривні (3%) і перевищення інфляції в Україні зваженого показника інфляції по країнах – основних торгових партнерах (на 1,8 п.п.). При цьому зміцнення гривні спостерігалося щодо російського і білоруського рублів, угорського форинта, чеської крони і польського злотого.

За даними НБУ, в лютому 2009 року приріст РЕОК гривні щодо грудня 2008 року склав 10,7%, що було обумовлене як перевищенням інфляції в Україні її зваженого показника по країнах – основних торгових партнерах (на 2,7 п.п.), так і посиленням номінального ефективного обмінного курсу гривні (на 8%). Останнє відбулося внаслідок зміцнення впродовж січня-лютого долара США щодо ряду вільно конвертованих валют, включаючи євро, фунт стерлінгів, японську єну, швейцарський франк тощо.