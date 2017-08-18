На Львівщині ділки торгували підробленими документами для отримання віз

На Львівщині співробітники СБУ спільно з працівниками поліції викрили групу ділків, які налагодили виготовлення підроблених документів для отримання робочих віз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, в ході спецоперації з викриття даної групи було встановлено, що зловмисники на замовлення підробляли виписки з банківських рахунків, довідки про доходи, офіційні документи міграційної служби. У подальшому підробки подавались зацікавленим особам в іноземні дипломатичні установи для оформлення робочих віз.

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17 серпня під час обшуків правоохоронці вилучили касовий штамп однієї з банківських установ, печатки юридичних та фізичних осіб, штампи міграційної служби, комп’ютерну техніку, бланки запрошень з однієї з країн Європи для надання дозволу на працевлаштування за кордоном.

На даний час проводяться заходи щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 та ч.4 ст.358 КК України (Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств з метою збуту - караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років; використання завідомо підробленого документа - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років).