"Було не просто": режисер розповів про зйомки фільму "Кіборги", присвяченому обороні ДАП
За його словами, Було залучено багато військової техніки та солдат строкової служби.
Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про зйомки художнього фільму "Кіборги", присвяченому обороні Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.
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"Цікавились знімальним періодом дуже багато людей та моїх колег по професії. До нас, майже кожного дня, приїжджали люди з Адміністрації президента, міністерства оборони та Генерального Штабу", – розповів режисер в ефірі "5 каналу".
Режисер додає, що монтаж фільму майже завершений, наразі триває період пост-продакшену, а саме робота над комп'ютерною графікою, ефектами та музикою.
"Було не просто, але я надзвичайно вдячний всім хто допомагав. В першу чергу нашим бійцям, за допомогою яких драматург Наталія Ворожбіт написала сценарій. Кожного дня на нашому знімальному майданчику був хтось з тих, кого ми сьогодні знаємо як кіборгів. У нас дуже потужна команда, тому ми і подолали всі складнощі, які виникали у нас під час зйомок" – зазначив Ахтем Сеітаблаєв.
За його словами, Було залучено багато військової техніки та солдат строкової служби.
Прем'єра кінокартини в Україні запланована на 6 грудня 2017 року – в День Збройних сил України.