"Було не просто": режисер розповів про зйомки фільму "Кіборги", присвяченому обороні ДАП

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про зйомки художнього фільму "Кіборги", присвяченому обороні Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.

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"Цікавились знімальним періодом дуже багато людей та моїх колег по професії. До нас, майже кожного дня, приїжджали люди з Адміністрації президента, міністерства оборони та Генерального Штабу", – розповів режисер в ефірі "5 каналу".

Режисер додає, що монтаж фільму майже завершений, наразі триває період пост-продакшену, а саме робота над комп'ютерною графікою, ефектами та музикою.

"Було не просто, але я надзвичайно вдячний всім хто допомагав. В першу чергу нашим бійцям, за допомогою яких драматург Наталія Ворожбіт написала сценарій. Кожного дня на нашому знімальному майданчику був хтось з тих, кого ми сьогодні знаємо як кіборгів. У нас дуже потужна команда, тому ми і подолали всі складнощі, які виникали у нас під час зйомок" – зазначив Ахтем Сеітаблаєв.

За його словами, Було залучено багато військової техніки та солдат строкової служби.

Прем'єра кінокартини в Україні запланована на 6 грудня 2017 року – в День Збройних сил України.