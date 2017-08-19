В Одесі встановили чотириметрового робота-трансформера (фото)

У центрі Одеси встановили чотириметрового робота-трансформера, зробленого з автомобілів.

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Як передає кореспондент УНІАН, робот був встановлений вчора в Зеленому театрі, розташованому в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Автор скульптури - Олександр Мілов, відомий низкою незвичайних робіт, зроблених з металу.

За його словами, нове творіння – Укробот, вагою близько 1 тонни, є "дідусем трансформера Бамблбі – героя мультфільму "Трансформери".

Споруджений він зі складових двох автомобілів марки "Запорожець". Голова скульптури – з бензобака мотоцикла. Пофарбований трансформер у жовтий та блакитний кольори.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року в Одесі був відкритий пам'ятник персонажеві фантастичної кіносаги "Зоряні війни" Дарту Вейдеру, який перероблений з монумента Леніну. Створив пам'ятник Мілов.

Довідка УНІАН. Олександр Мілов – автор багатьох оригінальних проектів, в числі яких - "Любов", що підкорив у 2015 році знаменитий американський арт-фестиваль Burning Man (пустелі Black Rock штату Невада). Композиція являє собою чоловіка і жінку заввишки 7,5 метра і 5-метрових дітей. Загальні розміри конструкції - 17,5 метра в довжину, 5,5 – в ширину і 7,5 — у висоту.