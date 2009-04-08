Пірати вимагають до 2 млн. дол. викупу за суховантаж Malaspina Castle

Сомалійські пірати вимагають до 2 млн. доларів викупу за захоплений суховантаж Malaspina Castle, на борту якого знаходяться двоє громадян України.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на болгарське радіо.

За інформацією радіо, пірати хочуть одержати 1,5-2 млн. доларів і пропонують як контактних осіб на переговорах кенійських і лондонських адвокатів.

Суховантаж Malaspina Castle під панамським прапором був захоплений у понеділок, 6 квітня, в Аденській затоці біля узбережжя Сомалі. У складі команди 24 особи, зокрема 16 громадян Болгарії. В команді також є громадяни Росії, України, Філіппін та Індії.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Міністерства закордонних справ України, оператором Malaspina Castle є італійська компанія Bnavi Ship Management S.r.l.

Серед членів екіпажа судна двоє громадян України: третій помічник капітана і четвертий інженер.