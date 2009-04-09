Українці припинили паніку: відтік депозитів зменшився

У березні чистий відтік депозитів населення з банків склав 4,8 млрд. грн., що в 2,4 раза менше, ніж у лютому, пише газета «Дело» (№ 57 від 9 квітня).

Цю позитивну для фінустанов тенденцію банкіри пояснюють кількома чинниками. Насамперед, вважають вони, вплинула стабільність національної валюти, оскільки раніше люди хотіли перевести вклади в долари, тепер уже трохи заспокоїлися. По-друге, важливу роль відіграло і те, що гіперінфляції і фінансового колапсу, які передрікалися багатьма політиками, так і не відбулося.

«Люди почали переосмислювати свої дії. Вони забрали гроші з банків, але ж зараз ці кошти не приносять доходу. Тому відтік депозитів зменшився», — вважає тимчасовий адміністратор «Родовід Банку» Віктор КРАВЕЦЬ.

Частину коштів населення просто не змогло забрати, навіть якщо й хотіло. На сьогодні в 11 банках введена тимчасова адміністрація і діє заборона на видачу депозитів. При цьому серед проблемних банків є досить великі держателі грошей фізосіб — «Укрпромбанк», банк «Надра», «Родовід Банк» і банк «Київ». Усього в проблемних банках зберігається понад 12% вкладів громадян, зазначає видання.

Більш того, навіть ті банки, в які не введена тимчасова адміністрація, використовують усі способи, щоб перенести терміни виплат за вкладами, або умовити клієнтів не забирати свої кошти. Останнім часом, коментує фінансовий експерт Ігор ФРАНЦКЕВИЧ, ставки по вкладах значно зросли. Крім того, гарячі гроші вже пішли з банків. «Тобто, частина вкладників-панікерів свої кошти забрала, а інші вже заспокоїлися, побачивши стабільність курсу», - додав він.

На думку експертів, ще більше можуть заспокоїти вкладників реальні дії влади щодо рекапіталізації проблемних фінустанов. Щойно з`являться перші повідомлення про націоналізацію банків, довіра вкладників зросте ще більше.

«Якщо банк державний, то виходить, що держава гарантує, що ця фінустанова не розориться. Наскільки я знаю, є багато охочих перевести свої кошти в державні банки «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», - повідомив В.КРАВЕЦЬ.