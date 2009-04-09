Вакарчук поділить вузи на два сорти - «провідні» та всі інші

Міністерство освіти і науки України вимагатиме від державних вищих навчальних закладів ведення детального обліку працевлаштування випускників, повідомляє тижневик «Коментарі».

На основі цих даних головне освітнє відомство ухвалюватиме рішення щодо збереження чи скорочення для них обсягів держзамовлення на наступний рік.

Як уже повідомляла прес-служба Міносвіти, з цього року зміняться підходи міністерства до розподілу держзамовлення на підготовку фахівців. ВНЗ не одержать коштів на навчання бюджетників із непрофільних спеціальностей, а також за напрямками підготовки, на які в держзамовленні на 2008 рік припадало менше 15 місць. Крім того, міністр Іван ВАКАРЧУК має намір зосереджувати держзамовлення лише в провідних вишах країни.

Критеріями визначення «провідного вишу» слугуватимуть його кадровий склад, обсяги проведених наукових досліджень і працевлаштування випускників, пояснив «Коментарям» заступник директора департаменту вищої освіти МОН Юрій КОРОВАЙЧЕНКО.

За його словами, міністерство зараз розробляє нове положення про порядок працевлаштування, яке передбачає перехід від принципу державного замовлення на принцип державного контракту, як у європейських країнах. Тобто, якщо студент хоче навчатися за державний рахунок, він бере на себе зобов’язання відпрацювати в сільській місцевості, а у випадку невиконання контракту - повернути витрачені на його навчання кошти.

Однак, на думку видання, принцип визначення обсягів держзамовлення на основі показників працевлаштування містить у собі ряд недоліків. Приміром, ринок праці, на який сподівається орієнтуватися Міносвіти, змінюється швидше, ніж формується держзамовлення і готуються фахівці. А «добровільно-примусове» працевлаштування не обов’язково є адекватною відповіддю на кадровий дефіцит і безробіття - роботодавці зацікавлені насамперед у гарних фахівцях, а не просто в трудових одиницях, які закривають вакансії.