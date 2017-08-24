Військовий парад, Хода нескорених та забіг у вишиванках: як у столиці святкуватимуть День Незалежності

Головною подією Дня Незалежності буде військовий парад, який розпочнеться о 10.00 у центрі Києва. Парад прийматиме президент України Петро Порошенко.

З нагоди свята до Києва прибули міністри оборони ряду країн-партнерів України, в тому числі міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс, а також багато гостей та офіційних делегацій, які спостерігатимуть за парадом.

Крім того, вчора з нагоди 26-річниці незалежності України президент урочисто відкрив на Хрещатику виставку озброєння та військової техніки, що триватиме до 27 серпня.

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У центрі столиці відбудеться Хода нескорених за участі членів родин загиблих учасників антитерористичної операції та Героїв Небесної сотні, а також свято вшанування волонтерів.

Загалом сьогодні у столиці відбудеться низка фестивалів, виставок, виступів художніх колективів, зокрема, культурно-мистецька акція «Мати Україно – ти одна у нас», ярмарок народного мистецтва у центрі народної культури «Музей Івана Гончара», свято мистецтв на Андріївському узвозі, фестиваль «Кримський дім об’єднує серця» та святковий концерт за участі відомих кримськотатарських та українських артистів на Подолі.

Крім того, відбудеться забіг у вишиванках, регата з вітрильного спорту, вуличний фестиваль «Найбільша карта мрії».

Як повідомляв УНІАН раніше, 24 серпня у столиці без опадів, удень до +19°. За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +17°. Вітер західний, до 7.4 м/с. Сонце в столиці зійшло у 05:59, зайде о 20:00.