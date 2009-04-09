Ринок мобільних телефонів виходить з тіні

За словами голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА, сьогодні вже можна говорити про часткове виведення ринку мобільних телефонів з тіні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції.

Він зазначив, що в боротьбі з нелегальним ввезенням в Україну мобільних телефонів Держмитслужба тісно співпрацює з Національною комісією з питань регулювання зв`язку (НКРЗ). Зокрема, вчора відбулася спільна нарада, на якій було визначено порядок обміну інформацією між структурами.

За словами А.МАКАРЕНКА, вже сьогодні можна говорити про перші позитивні результати такої співпраці.

«Ми вже зараз відчуваємо перші результати регулювання цього питання. У січні місяці, я кажу тільки про легальний обіг, ми розуміємо, що сегмент чорного контрабандного ввезення в Україну мобільних телефонів ще дуже й дуже серйозний і це проблема, але в січні, за даними Держмитслужби, було ввезено 2,7 тис. мобільних телефонів, у лютому – 86 тис., у березні - 112 тис. мобільних телефонів. Для прикладу, у березні 2008 року до України ввезено 29 тис. мобільних телефонів. Тобто ринок ввезення мобільних телефонів до України, я це констатую, відбілюється» - сказав А.МАКАРЕНКО.

Водночас він наголосив, що сьогодні не можна допустити ситуації, коли збільшення митної вартості мобільних телефонів змушуватиме операторів ринку йти в тінь.

«Ми бачимо, що без контролю Держмитслужби, без взаємодії з НКРЗ ми знову цей ринок можемо втратити. Чому? Тому що внаслідок підвищення рівня митної вартості на мобільні телефони 2008 року їх було ввезено тільки 672 тис. Тим часом за оцінкою експертів фактичний обсяг увезених мобільних телефонів становив від 4-6 млн..» - зазначив А.МАКАРЕНКО.

Довідка УНІАН. З 28 березня набрали чинності нові Положення про ввезення з-за кордону мобільних телефонів і Порядок їх реалізації: рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №1338 від 05.02.2009 року «Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв» і рішення НКРЗ №1339 від 05.02.2009 року «Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв». Згідно з цим рішенням, у разі законного ввезення та реалізації мобільних телефонів, після набрання чинності цими рішеннями НКРЗ, коди IMEI мають бути зареєстровані в базі даних УДЦР. Крім того, таку інформацію повинні надати про телефони, що працюють у мережі, оператори мобільного зв`язку.

Згідно з недавно зареєстрованим рішенням НКРЗ від 12.03.2009 р. №1398 (зареєстровано в Мінюсті 02.04.2009 р. під №297/16313) «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації», оператор, у разі відсутності після 30.07.2009 р. коду IMEI терміналу абонента, за яким надаються телекомунікаційні послуги, в узагальненій базі даних кодів IMEI терміналів, повинен повідомити абонента про відключення його терміналу, надавши абонентові можливість вирішити проблему (послуги можуть на такий термінал надаватися не більше трьох місяців).