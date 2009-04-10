Міжбанківський долар здає позиції

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0175/8,0850, до 12:00 ціни знизилися 8,0100/8,0300. На час закриття цінові рівні досягли значень 8,0055/8,0265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:00 Національний банк України вийшов на ринок (на аукціоні – УНІАН) з ціною відсікання з валютної пари USD/UAH – 7,8000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2365/0,2400, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2370/0,2385. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2372/0,2384. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,5600 (-0,0700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3090/1,3170. У зв`язку зі святкуванням в Європі Католицької страсної п`ятниці ці торги з євро були можливі лише валютуванням ТОМ. Так, ринок євро-гривня на ТОМ’і відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5220/10,5780, на час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH знизилися 10,5170/10,5440.