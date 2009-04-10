Литвин повідомив до Академії наук, що хоче зосередитися

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не балотуватиметься на посаду віце-президента Національної академії наук України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні у Києві.

“Не дивлячись на пропозиції продовжити роботу в цій якості, я прийняв рішення, що не буду цього робити, і заздалегідь поставив до відома Президента НАНУ Бориса ПАТОНА і своїх колег віце-президентів”, – сказав В.ЛИТВИН.

Як відомо, з 2006 року В.ЛИТВИН є віце-президентом НАНУ і опікується в Академії секцією гуманітарних наук. Наступного тижня мають відбутися вибори керівництва НАН.

Свою відмову балотуватися голова ВР пояснив “необхідністю зосередитися на одній справі”.

“Враховуючи ту обставину, що в країні напружена політична атмосфера, доволі драматична ситуація і погіршується соціальне самопочуття людей,... я буду працювати виключно у Верховній Раді, але, разом з тим, залишуся членом академічного співтовариства як академік НАНУ”, – заявив В.ЛИТВИН, додавши, що це його рішення є “остаточним”.