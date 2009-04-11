Підприємець з мисливської рушниці застрелив конкурента

У Чернігівській області підприємець застрелив конкурента. Про це повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області. До Корюківського райвідділу внутрішніх справ зателефонував мешканець Чернігова та повідомив, що на дамбі місцевого ставка у селищі Холми невідомий чоловік застрелив людину.

Прибувши на місце пригоди, слідчо-оперативна група райвідділу міліції встановила всі деталі та обставини події. Водойма, що знаходиться на території селища Холми, перебувала в оренді приватного підприємця з села Брусилів Чернігівського району. Строк оренди завершився цього місяця і ставки було передано іншим підприємцям.

Попередній орендар ставків, прихопивши мисливську рушницю, вирішив забрати "свою" рибу, що залишилася в озері. Чоловік відкрив шлюз і почав спускати воду. Нові ж орендатори, дізнавшись про це, навпаки – закривали шлюз. Перебуваючи неподалік в засідці, підприємець, вистрілив у своїх конкурентів. Один з них був смертельно поранений.

Зловмисника одразу затримали співробітники райвідділу.