Україна буде змушена пройти через прискорені структурні реформи

Україна буде змушена пройти через період прискорених структурних реформ, зазначив у своїй статті для газети «Дзеркало тижня», директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

Він підкреслив, що Україна не може далі розраховувати на дешеві гроші для фінансування модернізації свого застарілого промислового сектору і таким чином буде змушена активізувати процес реформ.

«З цією метою їй необхідно буде знизити бар`єри для входження на ринок і завершення бізнес-діяльності, що дасть змогу перерозподілити наявні ресурси», - говорить М. РАЙЗЕР.

Він зазначив, що держава має створити належні стимули для приватних підприємств для впровадження інновацій та модернізації за допомогою впровадження передбачуваних податкової і регуляторної систем, застосування належної політики ціноутворення для послуг з постачань енергоносіїв та інших суспільних послуг.

«Крім того, слід уникати спокуси сповільнити структурні зміни субсидіями і податковими пільгами. І - що важливо - Україні необхідно модернізувати свої державні послуги, забезпечивши вищу їх ефективність і якість», - вважає він.

М.РАЙЗЕР додав, що програма структурних реформ містить великий список заходів, при цьому оперативне ухвалення кількох найважливіших законів уже зараз може привести до вельми істотних результатів для формування умов для швидкого відновлення.

«Зміни в законодавство, подані зараз у Верховну Раду, передбачають зменшення кількості дозволів, зниження вимог щодо мінімального капіталу для приватних підприємців. Уряд також підготував новий закон про державні закупівлі, прийняття якого свідчитиме про підтримку Україною міжнародних стандартів конкурентної боротьби і разом з тим заощадить державі багато грошей. Цей закон треба прийняти», - зазначив М.РАЙЗЕР.

Він також підкреслив, що Україна, як і багато інших країн, з перехідною економікою страждає від браку фінансування на покриття значного фіскального розриву. За підрахунками Світового банку реальний фіскальний дефіцит у бюджеті України 2009 року істотно перевищуватиме 3% ВВП, які закладені в законі про бюджет, навіть без урахування витрат на рекапіталізацію банків.

«Заходи, прийняті Верховною Радою України 31 березня, дадуть змогу покрити цей дефіцит приблизно на 0,6% ВВП. Верховна Рада розгляне додаткові заходи; зокрема спрямовані на вирішення проблеми дефіциту Пенсійного фонду, що дедалі зростає, які можуть забезпечити покриття ще 0,3% ВВП. Ці кроки продемонструють готовність України долати власні фіскальні проблеми і зможуть розблоковувати зовнішнє фінансування», - зазначив М. РАЙЗЕР.

Він переконаний, що бюджет України має великі можливості щодо зменшення нецільових витрат і марнотратних субсидій і податкових пільг, якими користуються неефективні виробники і заможні споживачі.

«Насамперед важливо визначитися з правильними очікуваннями: схоже, що Україна постраждає від глибокої рецесії. Враховуючи зовнішні дисбаланси і відсутність доступу до ринків капіталу, затягування часу не є ефективною стратегією» - підкреслив М.РАЙЗЕР.