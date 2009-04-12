Ющенко привітав працівників і ветеранів ракетно-космічної галузі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав учених, конструкторів, працівників і ветеранів ракетно-космічної галузі з професійним святом – Днем працівника ракетно-космічної галузі.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, у вітанні йдеться: “Ваша невтомна, натхненна праця, високий професіоналізм і патріотизм створили надійний фундамент для утвердження України як одного зі світових лідерів в освоєнні космосу. Завдяки вашим досягненням, потужному науковому й виробничому потенціалові Україна здійснила успішний вихід на ринки космічних запусків, зміцнила свій міжнародний авторитет як високорозвинена держава.

Загальні тенденції світового прогресу ставлять перед галуззю нові завдання, вимагають від вас якісно нових підходів. Передові ракетно-космічні технології мають ширше застосовуватися у різних сферах виробництва і стати основою інноваційного переозброєння національної економіки”.