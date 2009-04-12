Єгипетські археологи знайшли некрополь мумій

Група єгипетських археологів виявила на південь від Каїра некрополь з десятками добре збережених мумій, вік деяких з них досягає 4-х тисяч років, повідомив в неділю журналістам глава Вищої ради у справах старовини Єгипту Захі ХАВАС.

«У районі Фаюмського оазису, неподалік піраміди в Лахуні, було виявлено висічені в камені 53 гробниці з муміями, які добре збереглися», - сказав З.ХАВАС.

За його словами, чотири мумії епохи фараонів 22-ої династії (931-725 роки до нашої ери), можуть вважатися одними з кращих, коли-небудь знайдених в Єгипті.

«У гробницях є також мумії, вік яких перевищує 4 тисячі років, вони відносяться до періоду Середнього царства (2061-1786 роки до нашої ери)», - додав глава Вищої ради у справах старовини Єгипту.

Знайдені мумії були загорнуті в льняну тканину і укладені в дерев`яні саркофаги, прикрашені бірюзою і позолотою. Археологи виявили в гробницях також 15 забарвлених похоронних масок, амулети і вироби з кераміки. Поряд з некрополем знайдено залишки похоронного храму, повідомляє РІА «Новости».