На Прикарпатті пройде фестиваль «Писанка»

На Прикарпатті у Коломиї пройде фестиваль «Писанка».

Як повідомили УНІАН в управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації, на виконання розпорядження голови ОДА Миколи ПАЛІЙЧУКА 25-26 квітня на Прикарпатті пройде відкритий фестиваль «Писанка».

Фестиваль проводитиметься з метою розвитку писанкарства, удосконалення традицій народного мистецтва з декоративного розпису, виявлення і підтримки обдарованої молоді. Також одним із завдань є широка популяризація писанки як національного символу Великоднього християнського дійства, ознайомлення з традиціями писанкарства різних регіонів України, Європи та світу, йдеться у повідомленні.

Засновниками та організаторами фестивалю є управління культури та управління освіти і науки облдержадміністрації, Коломийська міська рада.

У фестивалі візьмуть участь колективи аматорської творчості і майстри декоративно-ужиткового мистецтва, учасники дитячих та учнівських студій писанкового розпису.

Фестивальна програма включатиме в себе фольклорно-етнографічні твори Великоднього християнського і календарно-обрядового змісту, зокрема, великодні ігри, гаївки, веснянки, театралізовані сценки та хореографічні композиції, тематичну пісенну творчість. Також, проводитимуться майстер-класи.

У рамках фестивалю буде організовано виставку-продаж різних видів декоративно-ужиткового мистецтва: лозоплетіння, вишивки, ткацтва, гончарства, килимарства, бондарства, національного одягу, художніх виробів зі шкіри, бісеру тощо.

*** Коломия – місто з єдиним у світі музеєм Писанки.