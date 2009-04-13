Мер Запоріжжя потрапив до лікарні

Мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ в результаті спроби освоїти байкерський мотоцикл потрапив до лікарні.

Як повідомила УНІАН прес-секретар мера Тетяна ГУЗЕНКО, інцидент стався вранці 11 квітня в центральному парку культури і відпочинку "Дубовий гай", куди Є.КАРТАШОВ прибув для участі в суботнику.

"У Дубівку приїхав також учасник байкерського зльоту, що проходив у Запоріжжі, власник незвичайного мотоцикла з дуже швидким - жорстким стартом. Мотоцикл зацікавив Євгена Григоровича, він вирішив "спробувати", і стався нещасний випадок", - розповіла Т.ГУЗЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Запорізької мерії з посиланням на начальника міськуправління охорони здоров`я Надію СЕВАЛЬНЄВУ, мер Запоріжжя госпіталізований з діагнозом «перелом правої ключиці і 5-го ребра». Стан здоров`я кваліфікується як задовільний.

Довідка УНІАН. Є.КАРТАШОВ народився в 1942 році. З 2003 року - мер Запоріжжя. З 2006 року - віце-президент Асоціації міст України, голова обласної Федерації авіаційних видів спорту, «морж» із шестирічним стажем.