Міжбанківський долар зранку трохи здав позиції

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,0065/8,0450 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2380/0,2405 грн.

У Європі сьогодні продовжують святкувати Католицький Великдень, у зв`язку з цим торги євро проходять валютуванням ТОМ. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,3174/76 (п`ятниця - 1,3130/32).

У п`ятницю Нацбанк продавав долари на аукціоні з ціною відсікання – 7,8000.