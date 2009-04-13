Курси готівкових валют в українських банках

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн., продають – по 8,08 грн. Порівняно з 10 квітня, курс купівлі-продажу американської валюти дещо знизився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі доларів коливаються в межах 7,88-8,05 грн., із продажу – 8,07-8,20 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,45 грн., продають – по 10,77 грн. (курс майже не змінився відучора). Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,20-10,60 грн., із продажу – в межах 10,69-11,00 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 3,7%, порівняно з 12 квітня, і становить у середньому 0,2205 грн., курс продажу підвищився на 2,6% – до 0,2472 грн. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,19-0,237 грн., із продажу – 0,24-0,27 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 7,97 грн. (курс дещо знизився відучора), продають – по 8,07 грн. (курс дещо підвищився).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,49 грн., що на 0,6% дешевше, порівняно з 12 квітня, курс продажу – 10,76 грн., що на 0,5% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в середньому по київських банках знизився на 4,8%, порівняно з 12 квітня, і становив 0,2189 грн., курс продажу підвищився на 4% – до 0,2499 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,95/8,06 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,19/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,10 грн., євро – 10,10/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,85/8,05 грн., євро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 13 квітня, становить 7,70, до євро – 10,22021, до російського рубля – 0,22896.