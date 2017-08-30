"З нею чемно й ніжно проводять бесіду": ЗМІ дізналися, де перебуває "викрадена" в Києві російська пропагандистка

17:09, 30 серпня 2017
Суспільство
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Істеричні заяви про викрадення та інші жахи - звичайна практика російських ЗМІ, зазначили в СБУ.

Журналістка знаходиться в СБУ / фото tabloid.informator.news

Журналістка російського "Первого канала" наразі перебуває у будівлі СБУ на Володимирській. Про це передає "Обозреватель", посилаючись на джерела в Службі безпеки.

"З нею все нормально, а істеричні заяви про викрадення та інші жахи - звичайна практика російських ЗМІ. Наразі з нею чемно й ніжно проводять бесіду", - розповіло джерело.

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Також він відповів на питання, чи буде видворена з України російська пропагандистка. "З ймовірністю 99% - видворимо", - відповів він.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці готують документи для офіційного видворення з країни журналістки російського пропагандистського каналу Анни Курбатової, про "викрадення" якої нещодавно заявили росЗМІ.

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Новина в сюжеті: Видворення російської журналістки з України
Теги: #викрадення Курбатової#журналістка Первого канала